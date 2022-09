Sehen Sie im Video: Tierpfleger stellen Spiegel in Gehegen auf – so neugierig reagieren Koala und Co.













Es ist eine süße Aktion: Die Tierpfleger im Werribee Open Range Zoo bei Melbourne in Australien wollen ihre Schützlinge bei Laune halten. Deshalb statten sie die Gehege der Tiere mit Spiegeln aus. Bei den Koalas sorgt der Spiegel sofort für Interesse und wird neugierig inspiziert. Koalas haben einen ausgeprägten Geruchssinn, sehen können sie eher schlecht. Also inspiziert dieses Tier den Spiegel mit der Nase voran.





Im Reptilienbereich erkundet die Schildkröte neugierig, was ihr das Spiegelbild zeigt. Und auch bei den anderen Tieren sorgen die Spiegel für viel Wirbel.





Aber erkennen sich die Tiere im Spiegel? Und was bedeutet das für ihre Selbstwahrnehmung? Die Bewusstseinsforschung setzt auf Spiegel, um herauszufinden, ob Tiere über ein Selbstbewusstsein verfügen. Bei dem sogenannten Spiegel-Test wird zunächst eine Stelle am Körper des Tieres farbig markiert. Dann beobachten die Forscher, ob das Tier vor dem Spiegel mit diesem Teil des Körpers agiert. Untersucht es die farbige Stelle genauer, könnte das darauf hinweisen, dass es sich erkennt und eine Ich-Vorstellung hat. So ein Verhalten wurde bisher bei Elefanten, Rabenvögeln, Delfinen und einigen Affenarten beobachtet. Zuletzt haben Forscher des Max-Planck-Instituts es auch bei Putzlippfischen festgestellt.





Dass sich der Affe hier erkennt, ist also möglich. Ob es den anderen Tieren ebenso geht, kann man nur mutmaßen. Dass die Spiegel bei den meisten Arten mit großer Neugier empfangen wurden, ist jedoch augenscheinlich.

