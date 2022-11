von Jacqueline Haddadian Der als Onkel Chen bekannte Chinese ist Kettenraucher und läuft Marathon. Bei einem Rennen in Jiande absolvierte er die Strecke in weniger als dreieinhalb Stunden – und das rauchend.

42,195 Kilometer sind eine Strecke, die selbst hartgesottene Läufer:innen nicht mal eben so laufen können – geschweige denn als Raucher:in und und mit einer brennenden Zigarette im Mundwickel. Ein 50-jähriger Chinese aus Guangzhou scheint damit keine Probleme zu haben, wie er beim Xin'anjiang Marathon bewiesen hat.

Neben 1500 weiteren Teilnehmer:innen nahm er am 6. November in der chinesischen Stadt Jiande an dem Rennen teil. Der als Onkel Chen bekannte, rauchende Läufer rannte die Strecke in einer beeindruckenden Zeit von 3:28:45 Stunden. Er kam als 574. durchs Ziel.

Onkel Chen als "Held" gefeiert

Das ist aber nicht das erste Mal, dass er sich während eines Marathonlaufs eine Zigarette nach der anderen ansteckt: Bereits beim Guangzhou-Marathon 2018 und beim Xiamen-Marathon 2019 wurde fotografiert, während er beim Laufen rauchte. 2018 erreichte er nach 3:36:00 Stunden das Ziel, ein Jahr später in 3:32:00 Stunden, wie das Canadian Running Magazine berichtet.

Er raucht und läuft und läuft und raucht – Onkel Chen absolviert den Marathon in einer beeindruckenden Zeit © Twitter / @TheNorskaPaul

Die Bilder vom rauchenden Onkel Chen gingen im Netz viral und sorgten für gespaltene Reaktionen. Einige Nutzer:innen feiern den 50-Jährigen und seine Wunderlunge. "Onkel Chen ist mein neuer Held", twittert ein User. Ein anderer Nutzer schreibt: "Ich wünschte, ich hätte einen coolen Onkel wie Onkel Chen." Eine Userin sorgt sich um die Gesundheit der anderen Läufer: "Mir tun diejenigen leid, die um ihn herumlaufen und mit Rauchschwaden im Gesicht fertig werden mussten, das sollte nicht verherrlicht werden."

"Die meisten Läufer wissen, dass Rauchen ihrer Leistung nicht zuträglich ist"

Der 50-Jährige soll auch Ultramarathonläufer und etwa 50 Kilometer lange Strecken oder zwölf Stunden andauernde Läufe absolviert haben. Ob er während dieser Rennen ebenfalls rauchte, ist nicht bekannt. Offiziell gibt es "keine Vorschriften, die Läufern das Rauchen verbieten, da die meisten wissen, dass es ihrer Leistung nicht zuträglich ist", so das Canadian Running Magazine.

