Wie Politik und Fußball sich an Sportwetten verkauft haben

von Phil Göbel Wer in Deutschland Fußball gucken möchte, kommt nicht um die Werbung von Sportwettenanbieter herum. Vor und nach den Spielen werben die Anbieter aggressiv für ihr Angebot. Die Suchtgefahr geht dabei unter. Wie konnte es soweit kommen?

"Deine Wetten in sicheren Händen", "Wetten ist unser Sport", "Das ist unser Spiel".

Slogans wie diese flimmern vor jeder Fußballübertragung über den Fernsehbildschirm. Wer in Deutschland Fußball guckt, kommt nicht um die Werbung von Sportwettanbietern herum. Vor und nach jedem Spiel, während der Halbzeitpause, teilweise sponsern die Anbieter sogar einzelne Spiele wie das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend. Dabei stehen namenhafte Testimonials für die Unternehmen ein. Oliver Kahn warb lange für Sportwetten, Lothar Matthäus ebenso, genau wie Sportmoderatorin Laura Wontorra. Doch trotz der geliehenen Seriosität der Fußballstars formiert sich Widerstand in Fanreihen – und der könnte für Zündstoff sorgen.