Wenige Tage nach den Selbstmordanschlägen mit mehr als 250 Toten wurden an der Ostküste von Sri Lanka am Samstag 15 Leichen entdeckt. Dies sagte ein Sprecher des singhalesischen Militärs. Demnach hätten sich zuvor Soldaten einen Schusswechsel mit mutmaßlichen Islamisten geliefert. Der Sprecher sagte, als sich die Truppen dem Aufenthaltsort der Verdächtigen näherten, seien drei Explosionen losgegangen und Schusswaffen abgefeuert worden. Unter des 15 Toten befänden sich drei mutmaßliche Selbstmordattentäter, jedoch auch sechs Kinder. Eine weitere Frau und ein Kind wurden bei dem Einsatz verletzt. Das Gefecht begann am Freitagabend im Ort Ampara, wo sich am Ostersonntag ebenfalls Anschläge ereignet hatten. Laut der singhalesischen Regierung wurden die Anschläge von neun gut ausgebildete Selbstmordattentätern aus Sri Lanka verübt. Die Polizei sucht noch immer nach 140 Verdächtigen, die Kontakte zur Extremistenmiliz IS unterhalten haben sollen, in der Hauptstadt Colombo haben derweil die Aufräumarbeiten im St. Anthony Shrine angefangen. Die US Botschaft forderte seine Bürger dazu auf, religiöse Orte übers Wochenende zu meiden.