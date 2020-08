Restmülltonne sauber machen

HALLO unsere Vermieterin versucht uns momentan zu verscheuchen weil wir nicht unsere leben mit der teilen wollen sie will alles wissen usw. Und sie jetzt angepisst Und hat uns da heute restmüll Abholung war und wir sie nicht raus gestellt haben weil nur 2 tüten drine war hat sie uns die vor die Haustür gestellt mit nem Zettel sauber machen dies ist die reinste schickane von ihr wir sind auf der Suche nach was neuem ... frage ist aller dings darf sie das verlangen wenn dort was drine ist ?