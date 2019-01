Starker Sturm beschäftigt Einsatzkräfte im Norden

Hamburg - Das Sturmtief «Zeetje» hat die Einsatzkräfte in Teilen Norddeutschlands am Neujahrsabend auf Trab gehalten. In Hamburg musste die Feuerwehr zwei große umgefallene Bäume mit einem Kran von der Straße heben, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Bäume hatten mehrere Autos beschädigt. Insgesamt zählte die Feuerwehr in der Hansestadt über 30 Wettereinsätze bis zum späten Abend. In Mecklenburg-Vorpommern wurden zwei Menschen bei Unfällen leicht verletzt, als sie auf Landstraßen gegen umgestürzte Bäume fuhren.