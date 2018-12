Steinmeier in China - auch kontroverse Themen

Peking - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft heute zum Abschluss seines Staatsbesuchs in China mit Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang zusammen. Dabei will er auch kontroverse Themen ansprechen wie die Situation der Menschenrechte und den Umgang mit Oppositionellen. Es komme darauf an, über alles zu reden, sagte Steinmeier in Peking. «Wir sind Partner, Konkurrenten, in manchen Bereichen auch Kontrahenten.» Gemeinsame Interessen gebe es etwa beim freien Handel und beim Klimaschutz.