Am 28. Februar 1994 zog die Polizei aus dem Rhein eine Frauenleiche. Die Unbekannte steckte verschnürt in einem schwarzen Reiseledersack, der mit einem Tauchergürtel zusammengehalten und mit Bleigewichten beschwert war. Dass die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein musste, war offensichtlich. Doch wer die Tote war, konnte das damals zuständige Polizeipräsidium Wiesbaden neun Jahre lang nicht klären.

Erst eine Gesichtsrekonstruktion und die Veröffentlichung des dadurch entstandenen Bildes brachte die Ermittler weiter. Ein DNA-Test belegte schließlich zweifelsfrei: Bei der Toten handelt es sich um Helga Mergelsberg.

Ein überraschender Befund, ging doch die Polizei bis dahin davon aus, dass die damals 56-Jährige sich 1994 zusammen mit ihrem Ehemann Heinz Horst Mergelsberg ist Ausland abgesetzt hatte. Gegen diesen liegt nämlich seit jener Zeit ein internationaler Haftbefehl wegen des Verdachts des Kapitalanlagebetruges in Millionenhöhe vor. Er war damals beim Flughafenbetreiber Fraport beschäftigt und hatte nebenberuflich eine Anlagefirma MOT (Main Option Trading) in Frankfurt am Main betrieben.

Polizei hofft auf Hilfe von "Aktenzeichen XY"-Zuschauern

Doch nach dem Leichenfund verdächtigt die Polizei den Gesuchten, seine Frau getötet zu haben und anschließend alleine geflüchtet zu sein. Nun wenden sich die Ermittler erneut an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung Hinweise auf den Aufenthalt des heute 80-Jährigen zu erhalten. In der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" wird der Fall am 5. Juni in einem Filmbeitrag vorgestellt und Bilder des Gesuchten gezeigt.

Die Polizei veröffentlichte bereits vorab eine Bildkonstruktion, die zeigt, wie Heinz Horst Mergelsberg heute aussehen könnte.

Außerdem veröffentlichte die Behörde die folgende Personenbeschreibung:

"Der Beschuldigte war im Jahr 1994 etwa 1,86 Meter groß und schlank. Er hatte braune Augen und eine auffällig nach vorne geneigte Körperhaltung. Diese Körperhaltung ist auf einer Erkrankung zurückzuführen und dürfte sich im Laufe der Jahre weiter verschlechtert haben. Heinz Horst Mergelsberg war Brillenträger und hatte einen Vollbart. Ein markantes Merkmal war ein etwa 5 bis 6 Zentimeter großes Muttermal im Nacken."

Alle sachdienlichen Hinweise werden vom Kommissariat 10 in Darmstadt bearbeitet und unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.