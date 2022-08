von Annette Berger Durch "Aktenzeichen XY" hoffen Ermittler an diesem Mittwochabend auf Hinweise zu einem Mädchenmord, der vor fast 30 Jahren im Raum Essen geschah. Der Täter beging damals offenbar noch ein weiteres Verbrechen an einem Kind.

Der Tod der neunjährigen Marijana K. vor fast drei Jahrzehnten lässt den Ermittlern der Essener Mordkommission keine Ruhe. An diesem Mittwochabend hoffen Sie, mit Hilfe der Zuschauer von "Aktenzeichen XY" (ZDF, 20.15 Uhr) Hinweise auf den mutmaßlichen Mörder des Mädchens zu bekommen.

Zur Tatzeit, Ende August 1993, soll der Gesuchte Mitte 30 bis Anfang 40 gewesen sein. Er habe Geheimratsecken gehabt mit grau-braun meliertem Haar, lautet die Beschreibung der Kripo. Seine Stimmlage sei auffällig hoch gewesen.

Die Polizei Essen beschreibt den Fall, den sie in der Sendung mit ZDF-Moderator Rudi Cerne vorstellen will, ausführlich in einer aktuellen Pressemitteilung. Demnach gab es damals zwei Fälle, die offenbar eng zusammenhängen und bei denen jeweils neunjährige Mädchen missbraucht und schwer misshandelt wurden. Eines der Kinder überlebte. Das andere, Marijana K., wurde ein paar Tage nach ihrem Verschwinden tot aufgefunden.

Der erste Fall mit dem Mädchen, das mit dem Leben davonkam, ereignete sich den Polizeiangaben zufolge am 6. Februar 1992: Ein Mann habe das Kind im Essener Stadtteil Altenessen in ein Auto gelockt. Er betäubte und missbrauchte das Mädchen, das schließlich schwer verletzt von einer jungen Frau an einer Landstraße gefunden wurde.

Mordfall aus Essen bei "Aktenzeichen XY" hatte Vorgeschichte

Die Neunjährige war laut Polizei auf dem Rückweg von einem Kindergeburtstag, als sie am frühen Abend ihrem Peiniger begegnete – ganz in der Nähe ihres Wohnhauses. Der Mann habe es geschafft, sie in seinen weißen Kastenwagen zu locken, ergaben die Ermittlungen. Was dann genau geschah und wie das Kind schwer verletzt in Düsseldorf-Kaiserswerth in die Nähe der Landstraße L422 gelangte, wo es etwa zehn Stunden nach seinem Verschwinden gefunden wurde, ist unklar.

Nachdem das Mädchen dort – etwa 30 Kilometer von Essen entfernt – von der jungen Frau entdeckt worden war, brachte man es in ein Krankenhaus, wo lebensgefährliche Verletzungen sowie ein sexueller Missbrauch festgestellt wurden, wie es in der Polizeimeldung heißt.

Das zweite Opfer, das diesem Täter zugerechnet wird, überlebte den Übergriff nicht: Marijana K. – ebenfalls neun Jahre alt – verschwand, nachdem sie zuletzt in einer Fußgängerzone in Essen-Altenessen gesehen wurde. Tage später fand man Marijana tot in Niedersachsen an einer Bundesstraße.

//Geschichte Die Lücke 10 Bilder

Marijana war die Tochter eines Kroaten, der als Straßenbauarbeiter in Deutschland seinen Lebensunterhalt verdiente. Das Mädchen war zusammen mit seiner Mutter zu Besuch bei dem Vater. Denn eigentlich lebte die neun Jahre alte Marijana K. mit ihren vier Geschwistern in Kroatien und verbrachte nur die Sommerferien im Ruhrgebiet. Ihren späteren Mörder traf sie vermutlich erstmals auf dem Altenessener Markt, als sie mit einem Freund dort Frisbee spielte. Das war laut Polizei etwa drei Wochen vor der Tat. "Ermittlungen ergaben, dass sich der unbekannte Mann mit den Kindern verabreden wollte. Zu einem Treffen kam es nicht", schreibt die Kripo zu dem Fall.

Wenige Tage nach dem Verschwinden von Marijana K. wurde ihre Leiche gefunden

Am frühen Abend des 31. August 1993, das ergaben die Ermittlungen, wollte Marijana zu einem Bekleidungsgeschäft gehen, um dort ihre Mutter zu treffen. Doch die Mutter kehrte in der Zwischenzeit ohne ihre Tochter nach Hause zurück. Von da an blieb Marijana verschwunden, bis sie am 3. September 1993 tot an der B75 zwischen Bremen und Hamburg, in der Nähe der Ortschaft Scheeßel, gefunden wurde. Gerichtsmediziner stellten bei der Obduktion fest, dass das Mädchen schwer sexuell missbraucht worden war.

Bei "Aktenzeichen XY" hofft die Mordkommission der Polizei Essen auf neue Erkenntnisse zu dem Fall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegengenommen.

Quellen: Polizei Essen, ZDF, "Augsburger Allgemeine"

Sehen Sie im Video: Zwei Größen aus der Unterwelt verlieben sich in dieselbe Frau. Es beginnt ein Krieg. Der eine ist schlau. Der andere weiß, wie man tötet.