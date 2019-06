Bis heute ist unklar, was genau in der Nacht zum 15. Juni 2013 mit Sandra G. passierte. Die angehende Hotelfachfrau war auf einer Party und hatte etwas getrunken. Um 2.16 Uhr wurde sie schwer verletzt auf der B64 unterhalb einer Fußgängerbrücke gefunden. Wenig später verstarb sie im Krankenhaus. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall oder einem Suizid aus. Doch umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass mit großer Wahrscheinlichkeit ein Tötungsdelikt vorliegt.

Wie die "Bild" berichtet, sollen sich mehrere Bekannte zum Zeitpunkt des Sturzes in der Nähe der Brücke befunden haben, allerdings nie bei der Polizei gemeldet haben. 2014 habe die Kriminalpolizei sogar gegen mehrere Jungen ermittelt, die sich nachts an dieser Brücke befunden hätten. Sie sollen Konflikte mit Sandra gehabt haben. Bei einem Mann wurde später sogar die Handtasche der jungen Frau gefunden.

"Aktenzeichen XY" zeigt den Fall Sandra G.

Den oder die Täter aber konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Ralf Meyer, Oberstaatsanwalt aus Paderborn, sagte der "Bild": "Wir hoffen, dass es Mitwisser gibt, deren Zunge sich nach so langer Zeit endlich löst oder die anderen Personen etwas erzählt haben." Auch die Eltern von Sandra wollen das Schicksal ihrer Tochter aufgeklärt haben.

Die Polizei Bielefeld sowie die Staatsanwaltschaft Paderborn nehmen die Ermittlungen jetzt wieder auf und präsentieren den ungelösten Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY…ungelöst" am Mittwoch, den 5. Juni. Die Mordkommission "Brücke" erhofft sich dadurch neue Ermittlungsansätze und weitere Erkenntnisse aus der Bevölkerung. Der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Markus Mertens, wird den Fall in der Sendung im Studio live vorstellen. Dabei richtet er insbesondere diese zentralen Fragen an die Zuschauer: Wer hat - vielleicht von Dritten - etwas zu den Ereignissen in der Tatnacht erzählt bekommen und kann jemand Angaben zu möglichen Treffen zwischen Sandra G. und weiteren Personen auf der Brücke in dieser Nacht machen?

Für Hinweise, die zur Ermittlung, Ergreifung und Verurteilung des Täters führen, gibt es von privater Seite und von Seiten der Staatsanwaltschaft Paderborn eine Belohnung in Höhe von insgesamt 5000 Euro.

Quellen: Polizei Bielefeld, "Bild", ZDF