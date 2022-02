Was passierte mit Tanja Groen? Das Schicksal der 1993 verschwundenen Studentin bleibt ungeklärt. Die Stiftung des ermordeten Kriminalreporters Peter de Vries will Mitwisser mit Geld locken.

Mit Leidenschaft und Hartnäckigkeit hat sich der im vergangenen Jahr ermordete Investigativjournalist Peter R. de Vries ungelösten Kriminalfällen gewidmet. Auch nach seinem Tod soll diese Arbeit fortgesetzt werden – mit Hilfe der Stiftung des Reporters. Die Stiftung "Der goldene Tipp", die von der Familie von de Vries weitergeführt wird, hat laut einem Bericht des "Spiegel" eine Million Euro als Belohnung für Hinweise im letzten Fall des Reporters ausgesetzt. De Vries hatte zu Lebzeiten Spenden gesammelt.

Es geht um den Fall Tanja Groen: 1993 war die damals 18-jährige Studentin in der Nähe von Maastricht verschwunden und wird seither vermisst. Nach einer Party war sie nicht wieder nach Hause gekommen. Seitdem fehlt jede Spur von Groen. Die Polizei hatte die Ermittlungen in dem Fall längst eingestellt, de Vries sich in den Jahren vor seinem Tod aber darum bemüht, Hinweise zu finden.

Peter R. de Vries: Der Fall Tanja Groen könnte noch gelöst werden

Auch die Tochter von Peter de Vries hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Fall doch noch gelöst werden könnte. Deshalb wird jetzt auch in Deutschland – Maastricht liegt nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt – nach neuen Informationen gesucht. Statt der sonst in einem solchen Fall üblichen Belohnung von 15.000 bis 30.000 Euro bietet die Stiftung eine Million. Das sei "ein letzter Versuch", sagt Kelly de Vries. "Wenn das Gewissen einen Mitwisser bisher nicht zum Reden gebracht hat, dann vielleicht Geld." Das Angebot gilt bis zum Geburtstag von Tanja Groen, dem 23. Juni. An dem Tag würde sie 47 Jahre alt werden – falls sie noch am Leben ist.

Vor allem die Familie von Groen hofft, dadurch Klarheit zu erlangen. "Ich denke oft: Verdammt, bald bin ich nicht mehr am Leben, und dann habe ich noch immer keine Antwort", sagte Corrie Groen, die Mutter der Vermissten, de Vries in einem Interview. Ende 2019 war ein Hinweis bei der zuständigen Polizei in der niederländischen Provinz Limburg eingegangen, wonach sich die Leiche von Tanja Groen in einem Grab auf einem Friedhof in Maastricht befinden könnte. Forensische Untersuchungen brachten jedoch kein Ergebnis.

Auftragsmord an Peter R. de Vries

Peter R. de Vries wurde Anfang Juli 2021 auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen und erlag einige Tage später seinen schweren Verletzungen. Der Mord an ihm stand nach aktuellem Stand der Ermittlungen wohl im Zusammenhang mit dem Marengo-Prozess gegen Angehörige der marokkanischen Mafia in den Niederlanden, in dem de Vries als Berater des Kronzeugen fungiert hatte.

