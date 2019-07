Joaquin "El Chapo" Guzman bleibt weiter in US-amerikanischer Haft - und das lebenslänglich. Das hat ein Bundesrichter in New York City entschieden. Das Urteil gegen den Drogenboss trifft in seinem mexikanischen Heimatstaat Sinaloa auf ein geteiltes Echo. "Ich denke, das Strafmaß war abzusehen wenn man den Schaden betrachtet, den er angerichtet hat, auch hier in Sinaloa, in Mexiko überhaupt und anderswo auf der Welt. Mexiko kommt schlecht weg dabei, denn er wurde letztlich nicht hier verurteilt. In der Anhörung wurden nicht alle Vorwürfe aufgearbeitet. Es ist schade, dass jemand so viel Schaden verursacht und dafür im Ausland zur Rechenschaft gezogen wird." "Soweit ich gehört habe, ist er ein guter Mensch. Er hat unserer Stadt, Culiacan, sehr geholfen. Er hat vielen Menschen geholfen. Für mich ist er guter Kerl, der eben auch seine schlechten Seiten hat." "Er ist ja noch immer Mexikaner. Wie die Amerikaner mit Mexiko umgehen, das fügt der ganzen Welt Schaden zu. Er sollte seine Strafe hier absitzen." Ein Bundesrichter hatte den 62-Jährigen am Mittwoch zu lebenslanger Haft und zu weiteren 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem soll er umgerechnet mehr als 11 Milliarden Euro zahlen. Bereits vor fünf Monaten hatte ihn eine Jury schuldig gesprochen, unter anderem wegen Herstellung und grenzübergreifender Verbreitung verschiedener Drogen, Geldwäsche und wegen des Gebrauchs von Schusswaffen. Zwei Mal war er zuvor aus Hochsicherheitsgefängnissen entkommen. Mexiko hatte ihn letztlich an die USA ausgeliefert.