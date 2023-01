Sehen Sie im Video: Heftige Schießereien nach Verhaftung von "El Chapos" Sohn in Mexiko.









STORY: Heftige Schießerei am Flughafen der mexikanischen Stadt Culiacan am Donnerstag. Zuvor hatten Sicherheitskräfte den aktuellen Anführer des Sinaloa-Drogenkartells und Sohn von Joaquin „El Chapo“ Guzman – Ovidio Guzman – festgenommen. Amateuraufnahmen zeigen, wie sich Passagiere in einer Maschine der Fluggesellschaft Aeromexico duckten. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurde der Rumpf der Maschine beschädigt, verletzte wurde demnach niemand. Die Schüsse sollen einem Flugzeug der mexikanischen Luftwaffe gegolten haben Ernesto Ramos, Augenzeuge: „"Ich filmte gerade, als die Maschine der Luftwaffe landete. Sie wurde mit Schüssen empfangen. Wir wollten zum Haus eines Freundes gehen, aber das ging nicht wegen der Schießerei. Das Flugzeug musste durchstarten und wieder abheben. Wir sind jetzt im zweiten Stock des Flughafengebäudes. Niemand kommt hier weg." Nach der Verhaftung Guzmans war es am Donnerstag an verschiedenen Orten zu Schusswechseln zwischen Kriminellen und Sicherheitskräften gekommen. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Mehrere Flughäfen in der Provinz Sinaloa blieben zunächst geschlossen.

Mehr