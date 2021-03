Sehen Sie im Video: Anklage wegen Totschlags – 15-Jähriger legt Waffe nieder und wird von fünf Polizisten erschossen.









Fünf Polizeibeamte sind in den USA wegen Totschlags angeklagt. Ende November letzten Jahres erschießen sie einen 15-Jährigen nach einem Überfall auf eine Tankstelle. Die Staatsanwaltschaft von Oklahoma County hat nun erstmals Videomaterial vom Vorfall veröffentlicht. Das Video der Überwachungskamera zeigt, wie der Minderjährige seine Waffe fallen lässt und danach in seine Hosentasche greifen will. Daraufhin eröffnen mehrere Beamte das Feuer auf ihn. Später wird in der Hosentasche des Jungen sein Handy gefunden. Eine weitere Waffe trug er nicht bei sich. Die Autopsie ergibt, dass der Teenager 13 Mal in Kopf, Brust und andere Körperteile getroffen wurde. Die fünf Beamten, die die tödlichen Schüsse abgaben, müssen sich nun vor Gericht verantworten. Ihnen droht eine vierjährige bis lebenslängliche Freiheitsstrafe. Eine weitere Beamtin, die eine Waffe mit Gummigeschoss einsetzte, wird nicht angeklagt.

Die Mutter des Opfers sagt gegenüber der New York Times:

„Ich verteidige nicht, was er im Laden gemacht hat oder dass er überhaupt dort war. Aber niemand sollte für ein Verbrechen getötet werden, nicht für einen Raubüberfall.“ Die Beamten können sich nun einem Strafprozess stellen, „eine Möglichkeit, die sie meinem Sohn verwehrt haben.“

John George, ein Vertreter der Polizei in Oklahoma, sagt die fünf Angeklagten hätten gesetzeskonform gehandelt:

„Beamte müssen innerhalb von Sekunden zwischen Leben und Tod entscheiden, darauf beruht ihr Training. Wenn ein bewaffneter Verdächtiger bei einem Überfall nicht den Aufforderungen der Polizei folgt, fühlen sich fünf Beamte gleichermaßen bedroht und feuern gleichzeitig ihre Waffen. Der Verlust eines Menschenlebens ist immer eine Tragödie und wir wissen, dass die Beamten ihre Waffen nicht leichtfertig einsetzten.“ John George, Präsident der Oklahoma City Fraternal Order of Police Lodge 123 ggü. New York Times

Bis es zum Prozess kommt, kann es bis zu 18 Monate dauern. In den USA kommt es des Öfteren zu ähnlichen Fällen. Laut Studien werden die diensthabenden Beamten jedoch in den wenigsten Fällen verurteilt.

