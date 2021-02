Zehn Jahre und sechs Monate Gefängnis: Im niedersächsischen Celle ist am Mittwoch der Gerichtsprozess gegen Abu Walaa, den sogenannten "Statthalter des Islamischen Staates" in Deutschland zu Ende gegangen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 37-Jährige Mitglied in einer ausländischen terroristischen Vereinigung war. Das Verfahren war das bisher umfangreichste gegen Unterstützer des Islamischen Staates in Deutschland. Gerichtssprecher Andreas Keppler: "Abu Walaa war in der salafistischen Szene als die führende Autorität bekannt. Er und die anderen Angeklagten haben junge Männer theologisch und ideologisch auf Einsätze für den Islamischen Staat vorbereitet. Sie haben weiter Kontakte zu Schleusern vermittelt, Reiserouten geplant und den Männern Geld für die Ausreise gegeben. Abu Walaa hat teilweise seine Einflüsse innerhalb der Terrororganisation genutzt, um den Männern eine bestimmte Stellung dort zu verschaffen." Auch zwei weitere Hauptangeklagte wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Gruppe war nach Erkenntnissen der Ermittler jahrelang im Raum Hildesheim und im Ruhrgebiet aktiv und hatte junge Menschen an die Islamisten-Miliz in Nordirak und Syrien vermittelt.