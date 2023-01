von Jessica Kröll Es ist ein Fall, der der Polizei immer noch Rätsel aufgibt: Am 26. Januar 1997 verschwindet die damals 26-jährige Biologie-Studentin Eva G. nach einer Zugfahrt. Am nächsten Tag wird ihre Leiche gefunden Jetzt wird der Fall in der Sendung "Aktenzeichen XY" nochmal Thema.

Eva G. fährt am Freitag, den 25 Januar 1997 zu ihren Eltern nach Landau in der Pfalz. Am frühen Sonntagabend nimmt die 26-Jährige den Zug zurück in Richtung Freiburg. Zwischen Landau und Karlsruhe lernt sie einen jungen Mann kennen, der in Karlsruhe aussteigt. Um kurz nach 21 Uhr steigt sie in den IC 503 Richtung Freiburg um. Nachdem sie dort angekommen ist, macht sich die Biologiestudentin vermutlich auf den Weg zu ihrer Studenten-WG.

Gegen 21.15 Uhr hören Anwohner in der Stefan-Meier-Straße Schreie. Was ihnen auffällt: In der Nähe sehen sie einen hell-beigen älteren Kastenwagen mit schwarzen Kennzeichen. Dieser parkt am Fahrbahnrand auf Höhe der damaligen DEA-Tankstelle und wurde dort schon am Nachmittag gesichtet.

Lkw-Fahrer findet Leiche von Eva G. an einem Feldweg

Am nächsten Morgen findet ein Lkw-Fahrer gegen 8.45 Uhr am Rande eines Feldweges an der Landstraße 185 zwischen Geisingen und Blumberg im Landkreis Tuttlingen ihre Leiche. Die Polizei geht davon aus, dass die Studentin von dem Fahrer des Kastenwagens gewaltsam entführt und getötet wurde und der Täter sie am Feldweg aus dem Auto geworfen hat. Zeugen beobachteten den Kastenwagen in Tatortnähe gegen 23 Uhr und zuletzt gegen 2.30 Uhr.

Ein solcher Kastenwagen spielt bei der Suche nach dem Täter eine entscheidende Rolle © Polizeipräsidium Konstanz

Am Fundort stellt die Polizei Spuren sicher, auch eine DNA-Spur. Im Täterauto dürften auch persönliche Gegenstände des Opfers zurückgeblieben sein. Da die Polizei auf der Suche nach dem Täter noch immer im Dunkeln tappt, wird der Fall am Mittwoch, den 18. Januar, um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ zum Thema.

Cold Case am Mittwoch Thema bei "Aktenzeichen XY"

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die an jenem Abend des 26. Januar 1997 ab 23 Uhr im Bereich Blumberg/Geisingen Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten oder Hinweise zu dem beschriebenen Kastenwagen geben können.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz haben für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des bislang unbekannten Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

Quellen: Polizei Konstanz, Polizei Freiburg