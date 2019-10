Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Halle an der Saale spricht Oberbürgermeister Bernd Wiegand von einer "Amoklage". Alle Rettungskräfte seien in Alarmbereitschaft, die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Spezialkräften in der 240.000-Einwohnerstadt in Sachsen-Anhalt im Einsatz.

Die Behörden warnen vor Spekulationen zu dem Geschehen in Halle, noch ist vieles unklar, anderes dagegen gesichert. Der stern fasst bisherigen die Erkenntnisse zusammen. (Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.)

Was wir über die Lage in Halle an der Saale wissen

Die Polizei informierte um 12.48 Uhr, dass in Halle an der Saale mehrere Menschen getötet wurden und die Täter auf der Flucht sind.

Inzwischen sind zwei Tote bestätigt. Es seien mehrere Schüsse gefallen, so die Behörden. Es handele sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau. Eines der Todesopfer lag 30 Meter von Halles Synagoge entfernt auf der Straße.

Die Täter flüchteten nach Erkenntnisse der Ermittler mit dem Auto.

Die Bevölkerung in Halle an der Saale wurde aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Im etwa 15 Kilometer von Halle entfernten Landsberg wurde ebenfalls vor Schusswaffengebrauch gewarnt.

Der Vorfall ereignet sich am jüdischen Feiertag Jom Kippur unweit der Synagoge in Halle.

Die Bundesregierung zeigte sich bestürzt über die tödlichen Schüsse. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von "schrecklichen Nachrichten".

Der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, berief nach den tödlichen Schüssen in der Stadt einen Stab für Außergewöhnliche Ereignisse ein. Wiegand sprach in einer Mitteilung von einer "Amoklage".

Der Hauptbahnhof von Halle wurde gesperrt.

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Was wir nicht sicher wissen

Die Identität der Toten ist noch nicht bekannt.

Bei wem es sich um den Festgenommenen handelt, teilte die Polizei noch nicht mit.

Ebenso ist unklar, ob und wie viele Täter noch auf der Flucht sind.

Zu dem Hintergrund der Tat und einem möglichen antisemitischen Hintergrund der Schüsse machte die Polizei noch keine Angaben. Dies sei Bestandteil der Ermittlungen.

Auch zur Bewaffnung der Täter gibt es noch keine gesicherten Informationen.

Der Polizeischutz für mehrere Synagogen in Deutschland wurde verstärkt.

Quellen: Polizeiinspektion Halle (Saale), Nachrichtenagenturen DPA und AFP