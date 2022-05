Sehen Sie im Video: Biden für strengere Waffengesetze nach Schüssen an Grundschule.









Schreck und Trauer steht ihnen ins Gesicht geschrieben: den Eltern von Kindern an der Robb Elementary Grundschule im US-Bundesstaat Texas. Ein 18-Jähriger war am Dienstag in die Schule eingedrungen, und hat mindestens 19 Kinder und drei Erwachsene erschossen, so die Angaben der örtlichen Polizei. Der Täter selbst sei ebenfalls getötet worden, offenbar durch Polizisten am Tatort, sagte Gouverneur Greg Abbott am Dienstag in einer ersten Stellungnahme. Details zu den genauen Hintergründen lagen zunächst nicht vor. Die Ermittler gehen aber von einem Einzeltäter aus. Zwei Polizisten sind nach Abbotts Angaben bei dem Schusswechsel leicht verletzt worden. Der Sender CNN berichtete, dass der Schütze zuerst seine Großmutter erschossen habe, bevor er zu der Schule gefahren sei und diese dann mit einem Gewehr und einer Pistole betreten habe. Die Universitäts-Klinik in San Antonio twitterte, es seien zwei Verletzte aus der Schießerei aufgenommen worden, eine 66 Jahre alte Frau und ein zehn Jahre altes Mädchen. Beide seien in einem kritischen Zustand. US-Präsident Joe Biden äußerte sich noch am Dienstag zu dem Vorfall. Er kündigte an, infolge des Vorfalls das Verbot von Angriffswaffen und "Waffengesetze mit gesundem Menschenverstand" wieder einzuführen. Unschuldige Zweit-, Dritt- und Viertklässler hätten in "einem weiteren Massaker" ihr Leben gelassen, so der sichtlich bewegte Biden in Washington. "Als Nation müssen wir uns fragen: 'Wann in Gottes Namen bieten wir der Waffenlobby die Stirn?”

