In der US-amerikanischen Stadt Virginia Beach hat ein Angestellter der Stadtverwaltung am Freitag einen Amoklauf verübt. Über ein Dutzend Menschen wurden dabei erschossen, weitere wurden verletzt, bevor der Attentäter selbst getötet wurde. Laut Polizeiangaben sei der mutmaßlichen Täter ein langjähriger Angestellter gewesen. Er habe am Nachmittag in einem der Gebäude des Verwaltungskomplexes das Feuer eröffnet und wahllos auf die Opfer geschossen. Eine Überlebende erzählt: "Mein Boss meinte nur - das ist keine Übung, runter auf den Boden, ruf die Polizei. Wir waren vielleicht zwanzig Leute, da im Büro, wir haben geschrien und die Türen verbarrikadiert." Polizeichef James Cervera sagte auf einer Pressekonferenz, vier Beamte hätten sofort auf den Notruf reagiert und das Verwaltungsgebäude betreten. "Sie hörten die Schüsse und wussten daher wo der Verdächtige gerade um sich schoss. Die Beamten haben ihn dann sofort ins Visier genommen, und ich kann ihnen sagen, dass es ein langer Kampf war, zwischen den vier Beamten und dem Verdächtigen." Einer der Beamten wurde dabei verletzt, seine Schusssichere Weste habe ihm aber das Leben gerettet. Der Amokläufer sei durch das Feuer der Polizei getötet worden. Die genauen Umstände und Gründe der Tat werden nun untersucht. Polizeichef Cervera beschrieb den Angestellten als "verärgert", führte das aber nicht weiter aus.