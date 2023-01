Sehen Sie im Video: Polizei beschlagnahmt Luxusautos von Influencer Andrew Tate.









STORY: Rolls Royce, Porsche, BMW, Lamborghini – die Liste der Luxusautos, die Polizisten am Wochenende auf dem Anwesen von Andrew Tate in Rumänien sichergestellt haben, ist lang. Gegen den britischen Influencer laufen Untersuchungen wegen mutmaßlichen Menschenhandels. Neben den teuren Karossen haben die Behörden nach eigenen Angaben bei Tate Vermögenswerte von umgerechnet über dreieinhalb Millionen Euro beschlagnahmt. Andrew Tate, sein Bruder sowie zwei weitere Personen waren Ende Dezember in Rumänien festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen die Bildung einer kriminellen Bande vor, die sechs Frauen sexuell ausgebeutet habe. Die Verdächtigen haben die Taten bestritten. Tate, ein ehemaliger Profi-Kickboxer und Teilnehmer der britischen Reality-Show Big Brother, ist durch frauenfeindliche Äußerungen und Hassreden bekannt geworden. Von vielen Social-Media-Plattformen war er dafür verbannt worden. Mit seiner Autosammlung hatte sich Tate kurz vor seiner Verhaftung noch gebrüstet. Er twitterte an die Klimaaktivistin Greta Thunberg, dass er 33 Autos besitze, die "enorme Emissionen" hätten. Thunberg konterte souverän, Tate solle ihr doch Informationen über seine Fahrzeuge an die E-Mail-Adresse "kleinerpenisenergie@hastdunichtsbessereszutun.com." schicken.

