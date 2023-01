Influencer Andrew Tate bleibt weiter in Untersuchungshaft in Rumänien

Vorwurf der Vergewaltigung Influencer Andrew Tate bleibt weiter in Untersuchungshaft in Rumänien

Der umstrittene britische Influencer Andrew Tate und sein Bruder bleiben in Rumänien in Untersuchungshaft. Ein Gericht in der Hauptstadt Bukarest wies eine entsprechende Beschwerde der beiden als "unbegründet" zurück.

Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate bleibt in Rumänien in Haft. Ein Gericht in Bukarest wies am Dienstagabend einen Berufungsantrag gegen die verhängte Untersuchungshaft zurück. Diesen sollen Tate, sein ebenfalls inhaftierter Bruder Tristan Tate und zwei mutmaßliche rumänische Mittäterinnen gestellt haben, wie rumänische Medien berichteten.

"Sie bleiben in Untersuchungshaft", bestätigte eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Andrew Tate und sein Bruder Tristan waren am frühen Dienstag in Handschellen und schwarzer Kleidung zum Gericht gebracht worden.

Die Vier waren wegen Verdachts auf Vergewaltigung, Menschenhandel und Geldwäsche Ende Dezember festgenommen worden. Unmittelbar danach hatte ein Gericht eine 30-tägige Untersuchungshaft angeordnet. Dagegen konnte Widerspruch eingelegt werden. Der Haftrichter ging von Fluchtgefahr aus und verwies auf die Schwere der ihnen zur Last gelegten Straftaten.

Anwalt von Andrew Tate bestreitet Vorwürfe

Die Verdächtigen sollen junge Frauen dazu gezwungen haben, in kommerziell verbreiteten Sex-Videos mitzuwirken, die laut Medienberichten in einer Villa im Dorf Voluntari bei Bukarest produziert worden sein sollen. Seit April 2021 waren die Tate-Brüder deswegen im Visier der rumänischen Ermittler.

Der Anwalt der Brüder, Eugen Vidineac, zeigte sich zunächst zuversichtlich und gab an, es gebe "keinen einzigen Beweis" für den Vergewaltigungsvorwurf. Der Anwalt bestreitet auch die anderen Anklagepunkte.

Berühmt wurde Andrew Tate 2016, als er aus der britischen Big-Brother-Show hinausgeworfen wurde, weil ein Video publik geworden war, in dem er eine Frau mit einem Gürtel schlägt.