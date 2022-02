Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Opfer eines Diebstahls geworden. Laut einem Medienbericht wurde ihr das Portemonnaie entwendet – trotz Personenschutz.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in einem Berliner Supermarkt bestohlen worden. Dies berichtete die "Bild" am Freitag. Die Polizei bestätigte auf Anfrage lediglich, dass einer 67 Jahre alten Frau in einem Lebensmittelladen im Stadtteil Charlottenburg das Portemonnaie entwendet worden sei. Laut Informationen der "Bild" hatte sich die Geldbörse in ihrer Tasche befunden. Auch der "Spiegel" berichtet, dass die Ex-Bundeskanzlerin das Portemonnaie nicht am Körper trug. Merkel sei mit Personenschutz unterwegs gewesen. Merkel wurde in dem Supermarkt von mindestens einem Leibwächter vom Bundeskriminalamt (BKA) begleitet.

Ausweis und Führerschein von Angela Merkel weg

Die Bestohlene habe den Diebstahl selbst bei der Polizei in der Friedrichstraße gemeldet, sagte die Polizeisprecherin weiter. Der Diebstahl habe sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagvormittag gegen 11.40 Uhr ereignet. Laut "Spiegel" haben sich in der Geldbörse Personalausweis, Führerschein und eine Geldkarte befunden. Das Büro der Altkanzlerin wollte sich nicht äußern.

Merkel ist bekannt dafür, dass sie selbst gerne Einkaufen geht. Auch in ihrer Zeit als Kanzlerin ging sie selbst in den Supermarkt. Öfter wurde sie in einem Supermarkt nahe dem Regierungsviertel gesehen oder in der Lebensmittelabteilung eines französischen Kaufhauses in der Friedrichstraße.