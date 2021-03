Sehen Sie im Video: Mann erschießt zehn Menschen in Supermarkt – darunter ein Polizist. In einem Supermarkt in Boulder, einer Stadt im US-Bundesstaat Colorado, sind am Montag bei einer Schießerei mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Polizist, teilten die Behörden mit. Eine Sprecherin der Polizei sagte, dass der mutmaßliche Schütze vermutlich die einzige Person war, die die Schießerei verletzt überlebte. Videoaufnahmen des Senders CBS zeigen einen Mann in Boxershorts, der in Handschellen aus dem Laden geführt wurde. Der mutmaßliche Täter schien am Bein verletzt worden zu sein. Um etwa 15 Uhr soll der bewaffnete Mann mit den Schüssen im Lebensmittelgeschäft begonnen haben. Es ist bereits die zweite Schießerei mit mehreren Toten innerhalb einer Woche, nach einem tödlichen Amoklauf in einem Massagesalon in Atlanta, Georgia.

Schusswaffengewalt in den USA Tödliche "Seuche": Angriff in Colorado ist das siebte "Mass Shooting" in sieben Tagen

Wieder wird in den USA ein Supermarkt zum Tatort, wieder sterben Menschen durch Schüsse. Der Vorfall im US-Bundesstaat Colorado steht in einer Reihe mehrerer weiterer Schusswaffenangriffe allein in der vergangenen Woche.

Knapp eine Woche nach dem Attentat in Georgia hat in den USA ein neuer Schusswaffenangriff für Entsetzen gesorgt: Ein Mann tötete am Montag (Ortszeit) in einem Supermarkt in Boulder im Bundesstaat Colorado mindestens zehn Menschen. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Die Polizei führte einen Weißen mittleren Alters in Handschellen ab.

Fast 40.000 Schusswaffentote im Jahr 2019

Die demokratische Partei von US-Präsident Joe Biden erneuerte nach der Bluttat ihre Forderung nach einer Verschärfung des Waffenrechts. Biden hatte sich bereits im Februar für strengere Waffengesetze ausgesprochen. "Diese Regierung wird nicht die nächste Massenschießerei abwarten, bis sie diese Forderung beherzigt", sagte er und appellierte an den Kongress, eine "vernünftige" Waffenreform auf den Weg zu bringen. Der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, forderte nach dem Angriff in Boulder, die "Seuche der Schusswaffengewalt" müsse gestoppt werden.

Wie sehr diese Seuche in den USA grassiert, macht schon die vergangene Woche deutlich. Allein in den letzten sieben Tagen kam es zu mindestens sieben Massenerschießungen im Land – darunter drei Vorfälle am Samstag, wie der US-Nachrichtensender berichtet.

Atlanta, 16. März: Acht Menschen, darunter sechs asiatische Frauen, werden nach Polizeiangaben getötet, als ein weißer Bewaffneter drei Massagestudios stürmt.

Stockton, Kalifornien, 17. März: Fünf Menschen, die eine Mahnwache in Stockton im kalifornischen Central Valley vorbereiten, werden laut dem San Joaquin Sheriff's Department aus einem vorbeifahrenden Auto heraus angeschossen. Keines der Opfer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen.

Gresham, Oregon, 18. März: Vier Personen werden nach einer Schießerei in der Stadt östlich von Portland ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei in einem ersten Bericht auf Twitter mit. Mindestens eines der Opfer befindet sich zu dem Zeitpunkt in kritischem Zustand.

Houston, 20. März: Fünf Menschen werden nach einem Tumult in einem Club erschossen, so die Polizei. Einer wird dem Sender KPRC zufolge in den Nacken getroffen und befindet sich in kritischem Zustand.

Dallas, 20. März: Acht Menschen werden laut Polizei von einem unbekannten Angreifer angeschossen, einer von ihnen stirbt.

Philadelphia, 20. März: Bei einer Schießerei auf einer illegalen Party wird eine Person getötet, fünf weitere werden verletzt, berichtet der Radiosender KYW. "Es waren mindestens 150 Leute da drin, die geflohen sind und glaubten, um ihr Leben fliehen zu müssen", erklärt Philadelphias Polizeichefin Danielle Outlaw später.

Boulder, Colorado, 22. März: Ein Angreifer erschießt im King-Soopers-Supermarkt nach Angaben der Polizei zehn Menschen, darunter einen Polizisten aus Boulder.

Die US-Regierung führt keine zentrale Erfassung der Schusswaffenvorfälle im Land durch. Laut dem Centers for Disease Control and Prevention, das der US-Gesundheitsbehörde angeschlossen ist und einige Daten zur Waffengewalt festhält, wurden im Jahr 2019 insgesamt insgesamt 39.740 Menschen bei Vorfällen mit Schusswaffen getötet – also etwa 109 pro Tag.

In diesem Jahr gab es laut CNN neben Atlanta und Boulder bislang mindestens vier weitere "Mass Shootings", das sind Schusswaffenangriffe mit vier oder mehr Toten.

9. Januar: Fünf Tote bei einer Schießerei in Evanston, Illinois, laut dem Sender WLS.

24. Januar: Fünf Menschen werden nach Polizeiangaben in Indianapolis, Indiana, erschossen.

2. Februar: Sechs Menschen werden in Muskeegee, Oklahoma, getötet.

13. März: Vier Menschen werden in Indianapolis bei einem Streit um einen Fördermittelscheck getötet.

Auch Colorado ist leidgeprüft, was Waffengewalt angeht. In dem Bundesstaat hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten zwei der schlimmsten Schusswaffenangriffe der jüngeren US-Geschichte ereignet. An der Columbine High School in Littleton erschossen zwei Jugendliche im April 1999 zwölf Mitschüler und einen Lehrer. Danach begingen sie Suizid.

Im Juni 2012 eröffnete ein 24-jähriger Mann in einem Kino in der Stadt Aurora das Feuer und tötete zwölf Menschen. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Stadt Boulder hatte nach dem Schulmassaker in Parkland in Florida im Jahr 2018 selbst ein Verbot für Sturmgewehre und Großmagazine erlassen. Laut einem Bericht "Denver Post" hatte ein Richter das Verbot aber vergangene Woche kassiert.

