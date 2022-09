Das versuchte Attentat auf Argentiniens Vizepräsidentin Cristina Kirchner scheiterte nur knapp – die Waffe gab keinen Schuss ab. Wie die Ermittler nun bekanntgeben, soll der Angreifer den Anschlag gemeinsam mit seiner Freundin geplant haben.

Der Angreifer, der vergangenen Donnerstag eine Schusswaffe auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Kirchner gerichtet hatte, hatte die Tat den Ermittlungen zufolge gemeinsam mit seiner Freundin geplant. Der mutmaßliche Schütze und seine Freundin werden beschuldigt, dass sie Kirchner "geplant und mit vorheriger Absprache" töten wollten, wie die zuständige Richterin nach Angaben der Nachrichtenagentur Telam am Mittwoch (Ortszeit) erklärte.

Freundin hatte Beteiligung zuvor abgestritten

Das Paar befinde sich in Gewahrsam. Die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Angreifers war am Sonntag festgenommen worden. Zuvor hatte sie sich in einem TV-Interview überrascht gezeigt und gesagt, dass sie ihrem Freund so eine Tat nie zugetraut hätte.

Außerdem gab sie an, ihn in den 48 Stunden vor der Tat nicht mehr gesehen zu haben. Aufnahmen aus Überwachungskameras hätten aber gezeigt, dass die 23-Jährige an dem Donnerstag mit dem mutmaßlichen Angreifer zusammen gewesen sei, berichteten die Medien unter Berufung auf die Ermittler.

Der Angreifer hatte am Donnerstag mit einer Schusswaffe auf Kirchner gezielt, als die Linkspolitikerin und frühere Staatschefin vor ihrer Wohnung in der Hauptstadt Buenos Aires aus einem Auto ausstieg. Die Waffe gab aus technischen Gründen jedoch keinen Schuss ab.