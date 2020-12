Sehen Sie im Video: "Drogenbagger" sollte offiziell versteigert werden – Polizei kommt Treiben auf die Schliche.













Der australischen Bundespolizei ist ein Schlag gegen die Drogenmafia gelungen. In einem Bagger, der per Schiff von Großbritannien nach Australien transportiert worden war, stieß sie fast eine halbe Tonne MDMA. Auf der Straße wäre diese Menge fast 50 Millionen Euro wert. O-TON JUSTINE GOUGH, AUSTRALIAN FEDERAL POLICE: "Die Gruppe ging davon aus, dass es nicht auffällt, wenn sie die Drogen in einem Baufahrzeug verstecken und es dann an ein rechtmäßiges Auktionshaus übersenden. Aber diese Annahme war falsch." Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden drei britische und zwei australische Männer festgenommen. Bei Razzien in Vororten von Sydney wurden außerdem umgerechnet 750.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

