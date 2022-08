In Marmorplatten versteckt: Polizei in Australien stellt riesige Mengen Crystal Meth sicher





STORY: Rekordfund in Australien. In mehreren Seefrachtcontainern hat die Polizei in New South Wales Crystal Meth im Wert von umgerechnet mehr als einer Milliarde Euro gefunden und beschlagnahmt. Nie zuvor war eine derartige Menge der Droge in Australien sichergestellt worden. Die insgesamt mehr als 1800 Kilogramm Methylamphetamin waren in Marmorplatten versteckt, so die Polizei in einer Erklärung. Beschlagnahmungen fanden demnach in dieser und in der vergangenen Woche statt. "Die Kapazitäten dieses Syndikats sind enorm, auch in Bezug auf die Menge. Diese Zahlen sind erschütternd", sagte Detective Chief Superintendent John Watson bei einer Pressekonferenz. Alle Lieferungen seien aus dem Nahen Osten nach Australien gekommen. Die Details seien bei beiden Sicherstellungen identisch gewesen, so Watson. Im Zusammenhang mit der jüngsten Beschlagnahmung wurde zunächst keine Anklage erhoben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben aber drei Männer verhaftet, im Kontext des Drogenfundes in der vergangenen Woche.

