Mehrere Zentimeter lang sind die Nadeln, die in Australien landesweit in Erdbeeren und anderem Obst versteckt in den Handel gekommen sind. Man ermittle in Dutzenden Fällen, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales am Dienstag mit. "Allen Fällen wird nachgegangen. Es geht dabei mittlerweile nicht mehr nur um Erdbeeren. Wir haben auch einzelne Meldungen von Funden in Bananen oder Äpfeln im Raum Sydney." "Wer auch immer so etwas tut, handelt nicht nur gefährlich. Letztenendes stellt das auch einen Verrat an der Gemeinschaft von New South Wales und der Nation dar." Die Nadeln waren ursprünglich bei einem Lieferanten im nördlichen Bundesstaat Queensland gefunden worden, tauchen jetzt jedoch im ganzen Land auf. Exporte nach Neuseeland wurden gestoppt. Manche Höfe scannen ihre Produkte vor der Auslieferung mit Metalldetektoren. Für sachdienliche Hinweise wurde eine Belohnung von 100.000 Australischen Dollar ausgesetzt. Der oder die Verantwortlichen hätten mit Haftstrafen von bis zu zehn Jahren zu rechnen, teilte die Polizei mit.