Mann greift Passanten mit Messer an – und stirbt durch Schüsse der Polizei

In Ansbach hat ein Mann in der Nähe des Bahnhofes Passanten attackiert und dabei auch ein Messer benutzt. Die Polizei hat auf ihn geschossen und ihn tödlich verletzt.

Nach einem Angriff auf mehrere Passanten ist ein Mann in der Nähe des Bahnhofs in Ansbach von der Polizei niedergeschossen und dabei tödlich verletzt worden. Am Donnerstag gegen 18 Uhr habe es einen polizeilichen Schusswaffengebrauch gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Wie der Notarzt nach Angaben der Polizei bestätigte, starb der Angreifer. Der Mann hatte demnach unmittelbar südlich des Bahnhofs mehrere Passanten angegriffen und dabei auch ein Messer benutzt, bevor die Polizei ihn stellte.