Am Berliner Ostbahnhof hat eine 31-Jährige einen Rollstuhlfahrer angegriffen. Wie die Polizei berichtet, schob die Frau den 62-Jährigen auf die Straße vorm Bahnhof. Dabei kippte der Mann aus dem Rollstuhl und fiel auf die Straße. Zeugen des Vorfalls riefen die Polizei. Der Rollstuhlfahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge berichtete der Bundespolizei, dass die Frau den Behinderten unvermittelt vom Gehweg gestoßen habe, schreibt die "Berliner Zeitung".

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr. Die Angreiferin flüchtete zunächst, konnte wenig später aber in Bahnhofsnähe festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die aus Mittelfranken stammende bereits polizeibekannte Frau habe sich weiter aggressiv verhalten und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zu den weiteren Hintergründen des Angriffs wurde nichts bekannt.