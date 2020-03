Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Tegel ist in der Nacht zum Freitag ein Mensch ums Leben gekommen.





Björn Radünz, Feuerwehr Berlin: "Es stellte sich als schwierig da, da es sich um ein Sicherheitsgebiet handelt, dementsprechend mussten die Einsatzkräfte erst mal in die Sicherheitszone, und die Wasserversorgung war auch nicht sofort möglich, wie man sich das vorstellt, man musste erst mal gucken wie man da an Wasser kommt und dann hochlegen in diesen Zellentrakt, und das waren die Schwierigkeiten hier bei der Brandbekämpfung. Des weiteren: Die verletzten Personen aus den anliegenden Zellen mussten in einen Nebentrakt gebracht werden, auch da haben wir Unterstützung gebraucht und mussten gucken wie wir dieses bewältigen."





Der Brand war in der vierten Etage eines achtgeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr fand vor Ort eine leblose Person. Ob es sich um einen Gefangenen handelt, war zunächst unklar. Das sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr wurde um 3.09 Uhr alarmiert und war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte relativ schnell gelöscht werden. 21 Personen wurden laut Feuerwehr gerettet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Wie üblich in solchen Fällen, nahmen Beamte des Landeskriminalamtes die Ermittlungen auf.