Im Märkischen Viertel in Berlin hat sich am Sonntagmittag ein Drama ereignet. Dort starb ein achtjähriger Junge, als aus einem 15-geschossigen Hochhaus ein Gegenstand hinabfiel. Laut Berichten mehrerer Berliner Zeitungen (u.a. "B.Z.") handelte es sich dabei um einen Baumstumpf. Bilder von Pressefotografen zeigten ein Holzstück etwa in der Größe eines Fünf-Liter-Fasses neben dem Hochhaus auf dem Boden liegen. Inzwischen bestätigte die Berliner Polizei, dass es sich bei dem rund 40 Zentimeter langen Birkenstumpf um den Gegenstand handelt, der den Jungen traf.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen ist der Baumstumpf aus großer Höhe hinabgefallen. Der Junge fuhr zu dem Augenblick mit seinem Fahrrad an dem Mehrfamilienhaus in der Tiefenseer Straße entlang. Hinzugerufene Sanitäter und der Notarzt konnten das Kind nicht mehr retten.

Medienberichten zufolge soll sich auf dem Fahrrad des Achtjährigen ein weiteres Kind aufgehalten haben. Es soll durch das Holzstück an der Hand verletzt worden sein. Die Polizei bestätigte diese Informationen allerdings nicht.

Berliner Polizei ermittelt

Die Mordkommission der Berliner Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder ein tragisches Unglück handelte, ist noch unklar. Ein Großaufgebot der Polizei riegelte nach der Tat die Umgebung ab und durchkämmte das Hochhaus. Niemand wurde in das Gebäude herein- oder aus ihm herausgelassen. Experten der Spurensicherung hatten an den Balkonen des Hochhauses nach Hinweisen gesucht. Die Feuerwehr beleuchtete die Fassade, auch ein Staatsanwalt war vor Ort. Aus welchem Stockwerk der Baumstamm flog, ist noch unklar. Eine Festnahme vermeldete die Polizei bislang nicht.

Laut "B.Z." wurde das Kind im Beisein mehrerer Verwandter und anderer Kinder von dem Gegenstand erschlagen. "Der Junge trat gerade in die Pedale, da kam dieser riesige Stamm geflogen, traf das Kind am Kopf. Dieses Geräusch werde ich nie vergessen. Es war furchtbar", zitiert das Blatt eine Augenzeugin. Polizisten seien von dem Anblick des toten Kindes derart erschüttert gewesen, dass sie abgelöst und von Seelsorgern betreut werden mussten. Auch die Angehörigen des Jungen erhielten Unterstützung von Notfallseelsorgern. Der Achtjährige soll der einzige Sohn unter den fünf Kindern seiner Eltern gewesen sein.

Hinweis: Der Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.