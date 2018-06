Im Berliner Dom wurde am Sonntagnachmittag ein Mann von einem Polizisten angeschossen. Laut Angaben der Berliner Polizei hatte der Mann im Dom herumgeschrien, randaliert und ein Messer in der Hand gehalten. Besucher verließen daraufhin den Dom und riefen die Polizei. Bei dem Täter handelte es sich nicht um einen Terrorverdächtigen, sagte Polizeisprecher Wenzel kurz nach dem Vorfall. „Wir haben nach jetzigem Stand der Dinge keinerlei Erkenntnisse, die in irgendeiner Weise eine terroristische oder islamistische Motivation dieses Tatverdächtigen belegen könnten und Anhaltspunkte dafür gibt es nicht." Zwei Polizeibeamte sollen sich in den Dom begeben haben. Erst, nachdem sich der Störenfried nach mehrfacher Aufforderungen weigerte das Messer aus der Hand zu legen, machte einer der Beamten Gebrauch von seiner Schusswaffe. Dabei traf er den Täter und fügte auch seinem Kollegen leichte Verletzungen zu. Der 53 Straftäter befindet sich noch immer im Krankenhaus. Ermittlungen wurden aufgenommen, um den genauen Tathergang im Berliner Dom zu zuklären.