Seit knapp einem Jahr hatte die Bundespolizei gegen eine polnisch-syrische Schleuserbande ermittelt. Am Mittwoch konnten die Einsatzkräfte zwei Verdächtige in Berlin festnehmen. Ihnen wird vorgeworfen, Syrer gegen Bezahlung illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Den Ermittlungen zufolge erschlich die Bande zunächst polnische Touristenvisa. Dann flogen die Syrer nach Polen und gelangten auf dem Landweg in die Bundesrepublik. Hier stellten sie Asylanträge. Markus Pfau leitete den Polizeieinsatz. "Wir gehen davon aus, dass die heute Belangten, oder dass die Schleuserbande, gegen die sich die heutigen Maßnahmen gerichtet haben, nach unseren Ermittlungen etwa 300.000 Euro an Tatertrag mit diesen Taten erlangen konnte. Im Mittel schätzen wir, dass sie pro Fall etwa 8.000 Euro, also pro erfolgreicher Schleusung etwa 8.000 Euro, verdient hat." Auch mehr als zwei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sind Syrer die wichtigste Gruppe von Asylbewerbern in Deutschland. Allein im vergangenen Jahr wurden der offiziellen Statistik zufolge fast 49.000 Erstanträge von Syrern gezählt.