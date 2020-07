Sehen Sie im Video: Berlin und Brandenburg – Ermittler schnappen mutmaßlichen Vergewaltiger.





In den letzten Wochen hat ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger in Berlin und Brandenburg sein Unwesen getrieben. Nun soll er gefasst worden sein. Das gab die Brandenburger und Berliner Polizei am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. Norma Schürmann vom Landeskriminalamt Berlin: "Er hatte die potenziellen Opfer angesprochen, ganz freundlich zunächst. Es war immer eine belebte Zeit, irgendwie nie frühe Morgenstunden, späte Abendstunden, sondern eine ganz normale Zeit, in denen sage ich mal die Menschen unterwegs sind im Grunewald und umliegenden Waldgebiete. Nachdem er sie angesprochen hatte, hat er sie dann mit Gewalt gepackt und gewürgt, so dass er erst mal wirklich seine Macht demonstriert hat, sag' ich jetzt mal, und hat sie von dem Hauptweg oder von dem Weg abgezerrt in ein etwas entlegeneren Gebiete, um dann die Tathandlung zu vollziehen. Dabei hat er wirklich Gewalt angewandt, so dass die Opfer auch nicht um Hilfe gerufen haben, obwohl vielleicht Fußgänger unterwegs waren, weil sie wirklich wahnsinnig eingeschüchtert waren." Die Ermittler gehen von einer Tatserie von mindestens acht, teils versuchten, teils vollendeten Vergewaltigungen aus. Staatsanwältin Katrin Frauenkron: "Es ist beabsichtigt, den Verdächtigen begutachten zu lassen, medizinisch-psychiatrisch. Dann wird es, so gehe ich davon aus, denn die Beweislage stellt sich für uns sehr gut da, wird es zu einer Anklage kommen. Und zur Straferwartung kann ich nur grob sagen, dass wir von drei Taten ausgehen, wo im Moment der dringende Verdacht besteht, dass es sich um besonders schwere Vergewaltigungstaten handelt. Und da sieht das Gesetz eine Mindeststrafe von fünf Jahren pro Tat vor, sodass ich von einer doch erheblichen Freiheitsstrafe ausgehe." Gestellt werden konnte der 29-jährige Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit am Dienstag im nördlichen Babelsberg, nachdem er eine weitere Tat in einem nahegelegenen Waldstück in Brandenburg verübt hatte. Er wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt.