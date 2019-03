In einer Wohngruppe für hilfsbedürftige Menschen in Raum Gifhorn in Niedersachsen sollen Bewohnerinnen über Jahre hinweg sexuell missbraucht und misshandelt worden sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim vom Freitag sitzt das Ehepaar, das die Wohngruppe betreute, wegen der Vorwürfe in Untersuchungshaft. Der Mann soll in elf Fällen Kinder missbraucht haben, seiner Frau wird die Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Die Ermittlungen wurden nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft bereits im Januar durch die Anzeige einer ehemaligen Bewohnerin der Wohngruppe ausgelöst. Bei Durchsuchungen fanden sich demnach Beweismittel wie Datenträger, die den Verdacht gegen das Ehepaar untermauern. Das Pärchen leitete die Wohngruppe seit etwa 25 Jahren. Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein. Sie soll alle früheren Bewohner der Gruppe identifizieren und befragen.

Opfer waren zur Tatzeit noch im Kindesalter

Es sei nicht auszuschließen, dass die Ermittlungen Hinweise auf weitere Verbrechen zu Tage förderten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die aktuell im Raum stehenden Taten ereigneten sich demnach zwischen 1998 und 2007. Bei den Durchsuchungen wurden Speichermedien mit einem Volumen von mehr als 90 Terabyte beschlagnahmt. Die Auswertung aller Beweismittel werde voraussichtlich mehrere Monate dauern, hieß es weiter.

Weitere Einzelheiten teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Dabei verwiesen sie zur Begründung auch auf das Alter der mutmaßlichen Opfer. Sie seien zur Tatzeit überwiegend noch im Kindesalter gewesen.