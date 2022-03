Im feinen Beverly Hills haben Unbekannte am helllichten Vormittag die Schaufensterscheibe eines Juweliers eingeschlagen – vor den Augen zahlreichen Passanten. Sie entkamen mit Schmuck, der mehrere Millionen Wert ist. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern.

Es war ein dreister Überfall, der innerhalb nur weniger Sekunden vonstatten ging. Am helllichten Tag haben Unbekannte am Dienstagmittag einen Juwelier im schicken Beverly Hills im US-Bundesstaat Kalifornien überfallen. Wie unzählige Videos in den Sozialen Netzwerken zeigen, schlugen die fünf Täter die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts in der Nähe des berühmten Rodeo Drives ein.

Wie mehrere US-Medien, darunter der Fernsehsender Fox 11 berichten, fand der Überfall auf das Geschäft "Luxury Jewels of Beverly Hills" gegen 14 Uhr statt. Die unbekannten Täter trugen Kapuzenpullover und medizinische Gesichtsmasken und schlugen mit Stöcken oder Vorschlaghämmern auf das Fenster ein. Nachdem das dicke Glas durchbrochen war, rafften sie Schmuck und Uhren aus der kaputten Vitrine. Dann flüchteten sie zunächst zu Fuß durch die Gasse hinter dem Geschäft und rasten schließlich mit einem Auto davon.

Der Besitzer des Juweliergeschäfts, sagte gegenüber der "New York Post", er sei in seinem Büro gewesen, als er etwas hörte, das er zunächst für Schüsse hielt. Er ordnete sein Personal an, sich auf den Boden zu legen. "Als ich hörte, dass die Schüsse endlich aufhörten, griff ich nach meiner Waffe. Zuerst vergewisserte ich mich, dass es meinen Mitarbeitern gut ging. Dann ging ich nach draußen, aber sie waren schon weg."

Er schätzt, dass die Einbrecher Gegenstände im Wert von drei bis fünf Millionen Dollar gestohlen haben. "Wir verkaufen hochwertigen Schmuck und Uhren, also nahmen sie große Diamanten, große Halsketten, Rolexes, Patek Philippe ... sie wussten genau, was sie mitnehmen mussten", so der Besitzer. "Gott sei Dank wurde niemand verletzt."

Wie ein Reporter dem TV-Sender NBC berichtet, wurde der Laden in der Vergangenheit schon einmal überfallen. Daraufhin hatte der Besitzer Sicherheitsglas für 15.000 Dollar einsetzen lassen. Unter den gestohlenen Gegenständen soll auch eine Halskette im Wert von 500.000 Dollar gewesen sein. Der Inhaber eines Ladens direkt nebenan war sofort nach draußen gestürmt, als er den Lärm hörte. Er verfolgte einen der Täter und schubste ihn auf die Straße, wie er dem Fernsehsender berichtete. "Er ließ daraufhin ein paar Uhren fallen, so konnte ich vielleicht noch 60.000 bis 70.000 Dollar retten."

Nach Überfall in Beverly Hills: Besitzer findet Handy am Tatort

Nachdem der Überfall im Fernsehen gezeigt wurde, meldete sich bei der Polizei ein Mann aus der Gegend von Long Beach, Kalifornien, der den Geländewagen erkannte, mit dem die Verdächtigen vor das Juweliergeschäft gefahren waren. "Das ist mein Auto", sagte er.

Nach dem Überfall fand der Besitzer des Juwelierladens bei Aufräumarbeiten ein Handy, das vermutlich einem der Täter gehört. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Videos gemacht haben oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben, sich zu melden.

Quellen: Fox 11, "New York Post", NBC Los Angeles