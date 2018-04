Nach dem Urteilsspruch gegen den US-Entertainer Bill Cosby brachen Frauen vor dem Gericht in Jubel aus. Zuvor war Cosby von einem Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania wegen schwerer sexueller Nötigung verurteilt worden. Eine Jury sprach ihn schuldig, eine Frau unter Drogen gesetzt und missbraucht zu haben. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe. Der einstige Comedy-Star musste sich vor Gericht wegen eines Falls aus dem Jahr 2004 verantworten. Er soll die Angestellte eine Universität in seinem Haus in einem Vorort von Philadelphia unter Drogen gesetzt und sich an ihr sexuell vergangen haben. Cosby hatte die Anschuldigungen bestritten und beteuert, er habe mit der Frau einvernehmlichen Sex gehabt. Im Zuge einer außergerichtlichen Einigung hatte er vor zwölf Jahren 3,38 Millionen Dollar gezahlt. Staatsanwalt Kevin Steele sprach von einem starken Signal, das von dem Urteil ausgehe: "Geld oder Macht, egal um wen es sich handelt, wird uns nicht von Ermittlungen oder einer Anklage abhalten" In einem ersten Prozess im vergangenen Jahr hatten sich die Geschworenen nach sechstägigen Beratungen nicht auf ein Urteil einigen können. Deshalb gab es einen neuen Prozess. Bis über das Strafmaß entschieden ist, darf Cosby auf Kaution frei bleiben. Sein Anwalt kündigte Berufung an. Etwa 60 Frauen beschuldigen den Entertainer, sie in früheren Jahrzehnten missbraucht zu haben.