von Tibor Martini Als Polizist erlebt man fast jeden Tag neue und unglaubliche Geschichten. Diese ist aber auf einem anderen Level ungewöhnlich: Aus dem Bodensee ist eine riesige Edelstahlkugel voll Gin spurlos verschwunden.

Es klingt nach einer Geschichte mit vielen Fragezeichen: Im Bodensee ist eine riesige Kugel aus Edelstahl anscheinend spurlos verschwunden, 800 Kilogramm schwer und mit besonders wertvollem Inhalt: Ein Schweizer Unternehmen für Catering und Eventmanagement hatte darin mehrere hundert Liter Gin gelagert.

Warum aber wurde der Gin überhaupt auf diese Weise im Bodensee gelagert? Laut Unternehmen soll dieses Verfahren für einen besonders leckeren Gin sorgen: Wenn er 100 Tage lang unter Wasser gelagert wird, soll er ein besonderes Aroma entwickeln. Ob dem wirklich so ist, lässt sich objektiv wohl nicht nachvollziehen. Das Angebot lockte aber zumindest so viele Interessenten an, dass ein Großteil der 395 Flaschen schon im Vorverkauf wegging.

Als die Ware nun planmäßig aus dem See geholt werden sollte, stutzten die Experten: Ein Schwimmkran stand bereit, die Taucher gingen in den See – und fanden nichts. Noch ein Tauchgang, noch ein Tauchgang – doch die Kugel mit wertvollem Inhalt blieb unauffindbar. Laut "Blick" der Moment, bei dem sich bei allen Beteiligten Panik bemerkbar machte.

Auch speziell geschulte Taucher der Polizei konnten von der Kugel keine Spur mehr finden. Nun gehen die Eigentümer davon aus, dass sie gestohlen wurde – und das muss einen großen Aufwand erfordert haben. Schließlich war die Kugel zusätzlich noch mit Betonplatten gesichert: "Es ist für uns unfassbar, dass so etwas passiert und es so dreiste Menschen gibt, die so etwas tun", so das Unternehmen.

Die meisten Flaschen für 99 Franken das Stück wurden bereits vorab verkauft. Das Unternehmen bleibt nun wohl auf dem Schaden von 40.000 Franken sitzen, eine Erstattung durch die Versicherung ist unwahrscheinlich. Ein kleiner Lichtblick: Zumindest die leeren Flaschen will das Unternehmen nun noch an seine Kunden verkaufen.