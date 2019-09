So stellt sich die Firma Wrap Technologies ihr neues Produkt, genannt "Bola Wrap", im Einsatz vor. Bola Wrap ist ein Lasso, dass per Hand abgefeuert werden kann und bei der Bekämpfung der Kriminalität in den USA helfen soll. Besonderer Hintergrund ist, dass die Sicherheitskräfte nach Alternativen zum Taser suchen. Nachdem im vergangen Jahr nach Angaben der Polizei rund 50 Personen an den Folgen der Elektroschock-Pistole gestorben sind. Diese neue Entwicklung funktioniert nach Aussage der Hersteller auf eine Entfernung von 3 bis 7,5 Meter. Carlos Islas ist Polizeichef der Stadt Bell im Südosten von Los Angeles: "Ich bin persönlich vorangegangen und habe die Gelegenheit genutzt, um mich einfangen zu lassen. Ich denke, es ist wichtig, damit man versteht, was mit einer Person passiert und was sie durchmacht. Und es ist absolut ohne Schmerzen." Das Polizei-Lasso wurde so klein konstruiert, dass es an jeden Gürtel von Polizeibeamten passen soll. Und getestet wurde dieses Gerät in den USA bereits an über 100 Polizeistellen.