Hinweis: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

In mehreren deutschen Städten ermittelt die Polizei, nachdem anonyme Drohungen gegen Rathäuser eingegangen sind. Betroffen sind Großstädte in mehreren Bundesländern.

In Augsburg sprach die Polizei am Morgen von einer "angedrohten Gewalttat". Laut "Augsburger Allgemeine" wurde das Rathaus im Zentrum der Fuggerstadt evakuiert, auch der Straßenbahnverkehr sei unterbrochen. Das zuständige Polizeipräsidium Schwaben Nord erklärte, es gehe von einem Zusammenhang mit den Drohschreiben gegen fünf weitere Rathäuser in Deutschland aus.

Aktuell laufender #Polizeieinsatz am #Rathausplatz #Augsburg wegen einer angedrohten Gewalttat. Es laufen polizeiliche Maßnahmen. Wir halten Euch auf dem Laufenden.#Polizei pic.twitter.com/LWBeScU09Z — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) March 26, 2019

Diverse Bombendrohungen gegen deutsche Rathäuser

So wurde auch im niedersächsischen Göttingen das Neue Rathaus geräumt. Grund ist laut Polizei "eine möglicherweise deponierte Bombe". Spezialeinsatzkräfte seien vor Ort, ebenso die Feuerwehr. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Umgebung des Rathauses zu meiden. Die Straßen um das Rathaus wurden gesperrt, der öffentliche Personennahverkehr wurde weitläufig umgeleitet.

Neues Rathaus wird geräumt-Grund ist eine anonyme Mail, über eine möglicherweise deponierte Bombe. Wir prüfen die aktuelle Gefahrenlage. Spezialisten sind vor Ort. Meidet das Neue Rathaus & die nähere Umgebung. Keine Spekulationen-wir melden uns, wenn wir bestätigte Infos haben! pic.twitter.com/tskvIAe49G — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) March 26, 2019

Eine ähnliche Meldung liegt aus der sächsischen Großstadt Chemnitz vor. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zum Rathaus aus, nachdem dort eine "unkonkrete Drohung" eingegangen ist, meldet unter anderem Radio Chemnitz.

Im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern sei eine Drohmail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Einsatzkräfte seien auch mit Sprengstoff-Spürhunden vor Ort. Der Bereich rund um das Rathaus sei weiträumig abgesperrt worden. Es gebe aber derzeit keine konkrete Bedrohungslage, erklärte der Sprecher. Die Maßnahmen würden vorsorglich durchgeführt

⚠️ #Aktuell wird das #Rathaus in #Kaiserslautern geräumt. Heute Nacht ging dort eine #DrohMail ein. Bitte rechnet im Innenstadtbereich mit Verkehrsbehinderungen. Wir halten euch via #Twitter auf dem Laufenden. pic.twitter.com/PI3vg0lDgj — Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) March 26, 2019

Der Saarländische Rundfunk meldet ebenfalls den Einsatz von Spürhunden am Rathaus in Neunkirchen. Dort soll in der Nacht eine Droh-E-Mail eingegangen sein, in der eine Explosion angekündigt wurde. "Das Rathaus bleibt vorübergehend geschlossen", sagte eine Sprecherin der Polizei.

Rathäuser in sechs Städten betroffen

Im schleswig-holsteinischen Rendsburg ist einem Bericht der "Kieler Nachrichten" zufolge das Rathaus ebenfalls geräumt worden. Dort ist demnach am Morgen auch eine anonyme Drohung eingegangen. Sprengstoffsuchhunde untersuchen das Gebäude.

In den vergangenen Wochen sind zahlreiche Bombendrohungen gegen Einrichtungen wie Gerichte oder Bahnhöfe, aber auch gegen Politiker und Anwälte, eingegangen. Sprengsätze wurden jeweils nicht gefunden. Die Polizei geht von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Insgesamt laufen laut Nachrichtenagentur DPA mehr als 100 Ermittlungsverfahren. Ob es einen Zusammenhang mit der aktuellen Serie von Drohungen gibt, ist noch unklar.

Quellen: Polizei Augsburg, "Augsburger Allgemeine", Polizei Göttingen, Radio Chemnitz, Saarländischer Rundfunk, "Kieler Nachrichten", Nachrichtenagenturen DPA und AFP