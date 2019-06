An dem mutmaßlichen Attentat auf den ehemaligen Baseball-Star David Ortiz waren vermutlich mehr Menschen beteiligt, als bisher vermutet. Am Mittwoch nahmen die Behörden in der Dominikanischen Republik fünf Verdächtige fest, darunter den mutmaßlichen Schützen, der Ortiz am Sonntag in einer Bar in Santo Domingo niedergeschossen haben soll. Medienberichten zufolge war der Mann auf einem Motorrad vor das Lokal vorgefahren, in der sich Ortiz mit Freunden aufhielt. Daraufhin soll er sich dem 43-Jährigen von hinten genähert und in den Rücken geschossen haben. Am Sonntag hatte die Polizei bereits einen Mann festgenommen, der unmittelbar nach der Tat von mehreren Menschen niedergeschlagen und festgehalten wurde. Hierbei soll es sich nach jetzigem Kenntnisstand um den Beifahrer des Schützen handeln. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um einen versuchten Auftragsmord handelt. Dominikanische Behörden teilten am Mittwoch mit, dass den Beteiligten rund 8.000 US-Dollar geboten wurden, um den ehemaligen Baseball-Spieler umzubringen. Von wem, sei noch unklar. Nach einer erfolgreichen Operation wurde der ehemalige Schlagmann der Boston Red Sox in ein Krankenhaus nach Massachusetts gebracht. Sein Zustand sei laut einem Medienbericht wieder stabil. Ortiz spielte insgesamt 20 Saisons in der amerikanischen Baseballliga. Dreimal gewann der Schlagmann mit den Red Sox die World Series und wurde 2013 zum besten Spieler der Saison gewählt.