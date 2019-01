Ein 50-Jähriger hat sich in der Nacht zu Neujahr im Ruhrgebiet offenbar gezielt mit seinem Auto auf die Jagd nach Fußgängern gemacht und dabei mindestens vier Menschen verletzt. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeipräsidien Recklinghausen und Münster sowie der Staatsanwaltschaft Essen heißt es, dass die Ermittler derzeit von einem gezielten Anschlag ausgehen, der möglicherweise in einer fremdenfeindlichen Einstellung des Fahrers begründet ist.

Um kurz nach Mitternacht fuhr der Mann demnach zunächst aus Richtung Süden stadteinwärts auf eine Person zu, um sie offensichtlich absichtlich anzufahren. Das angepeilte Opfer entging der Attacke jedoch.

Vier Menschen in Bottroper Innenstadt verletzt

"Anschließend bewegte sich der aus Essen stammende Autofahrer mit seinem silberfarbenen Mercedes weiter in Richtung der Bottroper Innenstadt", teilen die Ermittler mit. Auf dem Berliner Platz fuhr er erneut auf eine Menschengruppe zu, diesmal wurden vier Menschen verletzt, zum Teil schwer.

Unter den Opfern waren auch syrische und afghanische Staatsangehörige. Informationen der "WAZ" zufolge, schwebte eine junge Frau, die angefahren worden war, in Lebensgefahr. Die Nationalität des Fahrers wurde nicht genannt. Anschließend flüchtete der Verdächtige mit seinem Fahrzeug in Richtung Essen, konnte jedoch auf der Straße Grabenhorst gestoppt werden. Er wurde festgenommen.

Zwischenzeitlich hätte der Mann auch in Essen versucht, mit seinem Auto gezielt in eine Menschengruppe zu fahren, die an einer Bushaltestelle wartete. Warum dieser erste Anschlagsversuch gescheitert war, blieb zunächst unklar.

Auftritte beim "Neujährchen" in Bottrop abgesagt

Bereits bei seiner Festnahme äußerte sich der Fahrer den Angaben zufolge mit fremdenfeindlichen Bemerkungen. Zudem lägen den Ermittlungsbehörden erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers vor, heißt es.

Die Stadt Bottrop sagte als Reaktion auf die Ereignisse das Bühnenprogramm der für den Dienstag geplanten Feier "Neujährchen" wieder ab:

In der vergangenen Nacht hat es einen schweren Vorfall an dem Berliner Platz gegeben. Dabei ist mindestens eine Person... Gepostet von Bottrop.100. am Dienstag, 1. Januar 2019

Quellen: Presseportal der Polizei, Stadt Bottrop (Facebook), "WAZ" (Bezahlangebot)