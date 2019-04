Die britische Polizei kann einen Erfolg in einem aufsehenerregenden Verbrechen verbuchen. Nach jahrelanger Flucht haben die Ermittler den Briten Shane O'Brien in Rumänien aufgespürt und mit Hilfe der dortigen Sicherheitskräfte festgenommen. Am Freitagabend wurde er nach London ausgeflogen, wo er am Samstag dem Haftrichter vorgeführt wurde. Der 31-Jährige muss sich nun in Großbritannien wegen Mordes verantworten.

Im Oktober 2015 soll O'Brien den damals 21-jährigen Josh Hanson vor einer Bar in Eastcode im Westen des Großraums London erstochen haben. Das Opfer starb an schweren Blutungen in Folge von Stichen in den Hals. Dutzende Menschen waren britischen Medienberichten zufolge damals Zeuge der brutalen Attacke.

Mit falschen Papieren unterwegs

Nach dem tödlichen Vorfall war O'Brien mit einem privat gecharterten Flugzeug aus Großbritannien geflohen, schreibt die "Daily Mail". Er soll sich in den Niederlanden und in Dubai versteckt haben, auch in Deutschland hat er sich möglicherweise vorübergehend aufgehalten. Im Februar 2017 wurde er dann in Prag wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs festgenommen. Da er jedoch unter falschen Papiere unterwegs war - er gab sich als Italiener aus -, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt

O'Brien stand auf der "Most Wanted"-Liste der britischen National Crime Agency, 2017 wurde ein Kopfgeld von 50.000 britischen Pfund wurde auf ihn ausgesetzt. Um den Strafverfolgungsbehörden zu entkommen, nutzte O'Brien nicht nur falsche Dokumente, sondern veränderte auch sein Äußeres. Er ließ sich lange Haare wachsen und trug Vollbart. Zudem ließ er sich ein riesiges Tattoo auf dem Rücken stechen, das eine Eule mit gespreizten Flügeln zeigt, die einen Totenschädel trägt. Das Tattoo sollte wohl einen Schriftzug überdecken, den er sich früher hatte stechen lassen und an dem man ihn hätte identifizieren können.

Nach der Bekanntgabe von O'Briens Festnahme in Rumänien am 23. März twitterte die Mutter des Opfers Josh Hanson, endlich sei der Tag ihres Sohnes gekommen.

Quellen: BBC / Daily Mail / The Sun