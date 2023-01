Der festgenommene Ibrahim A. lebte bis 2021 in einer Geflüchtetenunterkunft in Kiel. Er habe dort allerdings Hausverbot erhalten, weil er andere Bewohnende belästigt haben soll. Anschließend sei er in einer Einrichtung für wohnungslose Männer untergekommen, sagt Christian Zierau, der Vertreter der Kieler Stadtverwaltung. Im Januar 2022 habe er in Kiel verlassen.