Im Brandschutt einer Gaststätte haben Heilbronner Polizisten und Kriminaltechniker Leichenteile entdeckt. Die Durchsuchung war am Dienstag eingeleitet worden, nachdem Hinweise bei den Beamten eingegangen war. Demnach könnte ein seit 2013 vermisster Mann nicht mehr am Leben und sein Leichnam in einem Nebengebäude des Lokals in Buchen-Götzingen versteckt worden sein.

Laut Polizei ist es nicht sicher, ob es sich bei den Leichenteilen um die sterblichen Überreste des Vermissten handelt. Sie werden zur Zeit in der Gerichtsmedizin der Universität Heidelberg untersucht.



Verdächtiger legt Geständnis ab

Der Fall scheint dennoch kurz vor der Aufklärung zu stehen: Die Beamten haben einen 54-Jährigen festgenommen. Er gestand bereits, den Vermissten getötet und den Leichnam versteckt zu haben. Am Mittwoch wurde der 54-Jährige dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Der Brand in der Gaststätte war am 13. Januar ausgebrochen. Die Ursache oder eine mögliche Verbindung zu der Tat sind der Polizei bisher nicht bekannt.