Drei Jahre ist es her, das illegale Autorennen mit tödlichem Ausgang für einen Unbeteiligten. Bis zu 170 Stundenkilometer schnell waren die sogenannten Ku'damm-Raser durch die Innenstadt gejagt. Das Berliner Landgericht hat die beiden nun erneut wegen Mordes verurteilt und lebenslange Haftstrafen verhängt. Nach Gerichtsangaben sah die 32. Große Kammer die drei Mordmerkmale einer gemeingefährlichen Begehungsweise, der Heimtücke und des niedrigen Beweggrundes verwirklicht. Die Staatsanwaltschaft begrüßte das Urteil als hart, aber gerecht. Die Angeklagten hätten einen unkontrollierbaren Gefahrenbereich eröffnet, denn: "Das klassische Beispiel für einen Mord, Begehung durch gemeingefährliche Mittel, ist eine Bombe oder eine Handgranate, die ich ein Haus werfe und auch nicht kontrollieren kann, welcher Gefahrenbereich diese Handgranate gerade öffnet. Ich kann nicht kontrollieren, wie viele Personen durch diese Handgranate oder durch diesen Bombenabwurf gefährdet werden. Ähnlich ist es hier. Die Angeklagten hatten es nicht in der Hand, diesen Gefahrenbereich, den sie eröffnen - die Kammer sprach zu Recht von einem Trümmerfeld im Umkreis von 70 Metern auf dem Tauentzien -, wer durch diesen Gefahrenbereich gefährdet wird." Der Sohn des Opfers, eines 69-jährigen Mannes, dessen Jeep einer der Verurteilten rammte, zeigte sich mit der Entscheidung zufrieden. "Infolge des Geschehens, infolge der Gleichgültigkeit, infolge der Ignoranz, dass eine Tatwaffe die Fahrzeuge waren und sämtliche Verkehrsregeln ignoriert werden, ist es halt mehr als gerechtfertigt bzw. als angemessen. Weil Gerechtigkeit empfinde ich das halt nicht, weil das, was passiert, ist halt nicht gerecht. Und das Geschehene kann leider nicht mehr rückgängig gemacht werden." Die Richter bestätigten mit ihrem Schuldspruch ein Urteil in erster Instanz. Das hatte der Bundesgerichtshof nach Revisionsanträgen der Angeklagten wegen Feststellungs- bzw. Begründungsfehlern im Zusammenhang mit der Annahme des bedingten Tötungsvorsatzes aufgehoben und nach Berlin zurückverwiesen. Der Verteidiger eines Angeklagten, Rainer Elfferding, kommentierte die aktuelle Entscheidung am Dienstag so: "Wie find ich das Urteil? Beschissen finde ich es. Hab aber schon Revision eingelegt. Warten wir mal ab, was der BGH (Bundesgerichtshof) sagt." Das Verfahren um die Raser vom Kurfürstendamm könnte also weitergehen.