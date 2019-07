(Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) Dieter Romann, Präsident der Bundespolizei: "Er ist einer festen Arbeit nachgegangen, aus Sicht der Ausländer-Asylbehörde in der Schweiz vorbildlich." Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister "Sogar in Publikationen als Beispielfall gelungener Integration. Meine Mitarbeiter können Ihnen die Publikationen dann mal zur Verfügung stellen, Herr Staatssekretär." Dieter Romann, Präsident der Bundespolizei: "Polizeilicherseits ist A. zuletzt am 25.07. diesen Jahres in der Schweiz aufgefallen durch eine massive Bedrohung seiner Nachbarin mit einem Messer, Bedrohung mit dem Tode und hatte sie auch gewürgt, anschließend in ihrer Wohnung versperrt und geflüchtet. Daraufhin hat die Schweiz zum Anlass genommen, ihn national zur Festnahme auszuschreiben. Er war auch im Vorfeld mit entsprechenden Delikten bereits in der Schweiz auffällig."