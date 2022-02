Weiterer Verhandlungstag im Abou-Chaker-Prozess, an dem auch der Rapper Anis Ferchichi, alias Bushido, beteiligt ist. Zur Sprache kam ein brisantes Tondokument, das der stern vergangene Woche enthüllt hatte.

Eine Dreiviertelstunde lang sagte der Rapper Laas United heute Vormittag aus, dann ging es um das Thema, auf das alle im vollen Saal gewartet hatten: die Audiodatei, deren Existenz und Inhalt der stern in der vergangenen Woche enthüllt hatte. Der Mitschnitt dokumentiert ein für die wesentlichen Tatvorwürfe gegen Arafat Abou-Chaker entscheidendes Treffen am 18. Januar 2018. Er widerlegt Aussagen, die der Kronzeuge Anis Ferchichi alias Bushido in tränenreichen Auftritten vor Gericht gemacht hatte und auf denen wesentliche Tatvorwürfe der Anklage beruhen.

Bushidos Rechtsbeistand versucht Zweifel am stern-Bericht zu schüren

Bushido hatte geschildert, wie die Abou-Chakers ihn angeblich über vier Stunden einsperrten, bedrohten, beleidigten, körperlich misshandelten. Nach dem stern-Bericht über die Audiodatei hatte er auf Instagram angekündigt, bei seiner Darstellung zu bleiben. Heute Vormittag saß er wieder als Nebenkläger im Saal 500 Landgerichts, als der Vorsitzender Richter sagte: "Die Ereignisse überschlagen sich ja, ich habe auch den stern gelesen". Die Verteidigung von Arafat Abou-Chaker habe einen Stick mit der dort erwähnten Datei bei Gericht abgeben. Kopien davon würden nun allen Prozessparteien zur Verfügung gestellt. Das Gericht wird das Tondokument von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten lassen.

"Das Band will ich mir gar nicht anhören", behauptete Bushidos Rechtsbeistand und versuchte schon mal, Zweifel am Bericht im stern und an Erkenntnissen eines Audioforensikers zu schüren, der dort nach eingehender Analyse der Aufnahme zitiert worden war. Wegen gesundheitlicher Probleme einer Schöffin musste die Hauptverhandlung dann abgebrochen werden. Die Diskussion wird vermutlich am kommenden Montag auf inhaltlicher Basis fortgesetzt – bis dahin dürften sämtliche Prozessparteien wissen, was auf der Audiodatei zu hören und was nicht zu hören ist.