Bei einer Schießerei in Houston im US-Bundesstaat Texas wurden am vergangenen Freitagabend zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt. Laut Informationen des "Houston Chronicle" handelte es sich bei dem Tatort um eine Lagerhalle, die als Location für einen Rap-Video-Dreh des jungen texanischen Rappers Cashout Ace diente. Laut Polizeiinformationen drehten die Männer gerade das Video, als sie von einer Gruppe bewaffneter Täter überrascht wurden. Ed Gonzalez, County Sheriff von Harris, sagte gegenüber Medienvertretern: "Das hier ist eine sehr ernste Situation – wir befinden uns in einer Wohngegend. Es wurden sehr viele Schüsse abgefeuert."

Zwei der Männer verstarben noch am Tatort

Zwei der Männer, der 20-jährige Gonzalo Gonzalez und der 22-jährige Jonathan Jimenez, verstarben noch am Tatort, sieben weitere wurden ins Krankenhaus gebracht, darunter auch Cashout Ace selbst, der Schusswunden in seinen Arm und nahe des Auges erlitten haben soll. Seit eineinhalb Jahren versuche ihr Sohn Miguel, so Cashout Aces bürgerlicher Name, sich in der texanischen Rap-Szene einen Namen zu machen, sagte Mutter Eliza Guajardo gegenüber dem "Houston Chronicle", "er wollte Videos veröffentlichen, weil es mit seiner Karriere eigentlich sehr gut lief". Sie wisse nicht, ob manche Menschen ihm den Erfolg nicht gönnen könnten.

Die Polizei, die den Notruf am Freitagabend um 21.30 Uhr erhielt, bat die Bevölkerung auf Twitter um Hilfe: "Wir können nun von neun Schusswundenopfern sprechen: Zwei wurden bereits am Tatort für tot erklärt, einer war in kritischem Zustand und die anderen sind im Krankenhaus." Ob es sich bei dem Überfall um Gangrivalitäten handele, wollte Sheriff Gonzalez vorerst nicht sagen: "Ich werde es nicht ausschließen, aber ich werde es auch nicht bestätigen – wir wissen es einfach noch nicht."

Quelle: "CNN", "Houston Chronicle", "Time"