Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Großeinsatz am Checkpoint Charlie in Berlin. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Hauptstadt hat ein Unbekannter dort am Mittag in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben. Augenzeugen berichteten übereinstimmenden Medienberichten zufolge dagegen, die Schüsse seien auf offener Straße an der Kreuzung Friedrichstraße/Kochstraße gefallen – offiziell bestätigt ist dies bisher nicht.

Polizei Berlin im Großeinsatz

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte auf stern-Anfrage, man gehe derzeit von einem bewaffneten Raubüberfall aus. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt – und dieser oder diese noch flüchtig ist bzw. sind – konnte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht sagen. "Wir haben die Situation unter Kontrolle", erklärte die Polizei bei Twitter.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Gegenüber der Agentur DPA und dem stern wollte die Polizei die Frage noch nicht abschließend beantworten.

Die Umgebung des Checkpoint Charlie ist abgesperrt. stern-Reporter Axel Vornbäumen vor Ort berichtet trotz der möglichen Gefahr für Passanten von skurrilen Szenen: "Das Absperrband der Polizei ist exakt dort, wo früher die Sektorengrenze durch das geteilte Berlin verlief. Die Touristen, die sonst Selfies mit verkleideten Grenzsoldaten machen, haben nun neue Fotomotive. Sie rücken sich so ins Bild, dass sie im Hintergrund, die mit Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten auf ihren Handyfotos haben." Beunruhigt seien die meisten Menschen vor Ort nicht.

Am Tatort war auch Spezialeinsatzkommando der Polizei und ein Krankenwagen der Feuerwehr. Die mit Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser.

Die Berliner Verkehrsbetriebe teilten mit, dass die U-Bahnen der Linie 6 aufgrund des Polizeieinsatzes derzeit die Haltestelle Kochstraße ohne Halt umfahren.

U6: Polizeieinsatz. Linie fährt U Kochstr. ohne Halt durch. #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) December 30, 2019

Der Checkpoint Charlie ist eine der großen Touristenattraktionen in der Hauptstadt. Zu Zeiten der Teilung Deutschlands und Berlins war er einer der Grenzübergänge durch die Berliner Mauer.

Eine Nachbildung des Grenzpostens – eine weiße Holzbaracke – befindet sich in der Friedrichstraße, unmittelbar hinter der Kreuzung mit Koch- und Rudi-Dutschke-Straße (siehe Karte). Neben der Sehenswürdigkeit befinden sich in der Gegend zahlreiche Geschäfte, Büros und Gastronomiebetriebe. Die Umgebung ist in der Regel mit Menschen aus aller Welt stark frequentiert.

Quellen: Polizei Berlin, Nachrichtenagenturen DPA und AFP